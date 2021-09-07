Нацполиция считает основными версиями гибели мэра Кривого Рога Павлова самоубийство или доведение до самоубийства

"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования, в том числе уже завершенных судебно-медицинских экспертиз, показаний свидетелей, данных следственного эксперимента, опровергло версию совершения умышленного убийства и инсценировки самоубийства", - сказал он.

Сейчас, по словам Батюка, следствие рассматривает как основные версии самоубийство или доведение до самоубийства. В полиции рассматривают мотивы как личного характера, так и связанные с работой мэра.

Он отметил, что полиция допросила людей, которые заявляли в интернете, что они уверены в убийстве Павлова, но "никто из этих лиц в подтверждение своих слов никаких доказательств или обоснований не предоставил".

Батюк сообщил, что, по результатам экспертизы, смерть наступила вследствие сквозного огнестрельного ранения грудной клетки – причем, выстрел был только один и совершен с близкого расстояния. В крови Павлова алкоголя или каких-либо наркотических средств не обнаружили.

Он отметил, что в ходе следствия уже допросили более 180 человек – знакомых, близких, родственников, коллег по работе и других лиц, у которых могла быть какая-то информация. Полиция получила определение суда на проверку более 50 телефонных номеров абонентов, которые представляют интерес для следствия.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявлял, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ практически сразу после того, как стало известно о его смерти. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – подчеркивал нардеп.

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