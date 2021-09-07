ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нацполиция считает основными версиями гибели мэра Кривого Рога Павлова самоубийство или доведение до самоубийства

Нацполиция считает основными версиями гибели мэра Кривого Рога Павлова самоубийство или доведение до самоубийства / ГОРДОН

Фото: Константин Павлов / Facebook

Следственные действия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова исключили версию умышленного убийства или инсценировки самоубийства, заявляют в Национальной полиции Украины. Об этом сказал на брифинге замначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования, в том числе уже завершенных судебно-медицинских экспертиз, показаний свидетелей, данных следственного эксперимента, опровергло версию совершения умышленного убийства и инсценировки самоубийства", - сказал он.

Сейчас, по словам Батюка, следствие рассматривает как основные версии самоубийство или доведение до самоубийства. В полиции рассматривают мотивы как личного характера, так и связанные с работой мэра.

Он отметил, что полиция допросила людей, которые заявляли в интернете, что они уверены в убийстве Павлова, но "никто из этих лиц в подтверждение своих слов никаких доказательств или обоснований не предоставил".

Батюк сообщил, что, по результатам экспертизы, смерть наступила вследствие сквозного огнестрельного ранения грудной клетки – причем, выстрел был только один и совершен с близкого расстояния. В крови Павлова алкоголя или каких-либо наркотических средств не обнаружили. 

Он отметил, что в ходе следствия уже допросили более 180 человек – знакомых, близких, родственников, коллег по работе и других лиц, у которых могла быть какая-то информация. Полиция получила определение суда на проверку более 50 телефонных номеров абонентов, которые представляют интерес для следствия.

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявлял, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ практически сразу после того, как стало известно о его смерти. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – подчеркивал нардеп.

Новость дополняется...

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей. 

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь". 

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
Потап показал своих родителей
Потап показал своих родителей
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Модные мужские стрижки по форме лица
Модные мужские стрижки по форме лица
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе сценографе Борисе Краснове
Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе сценографе Борисе Краснове
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS