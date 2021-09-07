Нацполиция считает основными версиями гибели мэра Кривого Рога Павлова самоубийство или доведение до самоубийства

"Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования, в том числе уже завершенных судебно-медицинских экспертиз, показаний свидетелей, данных следственного эксперимента, опровергло версию совершения умышленного убийства и инсценировки самоубийства", - сказал он.
Сейчас, по словам Батюка, следствие рассматривает как основные версии самоубийство или доведение до самоубийства. В полиции рассматривают мотивы как личного характера, так и связанные с работой мэра.
Он отметил, что полиция допросила людей, которые заявляли в интернете, что они уверены в убийстве Павлова, но "никто из этих лиц в подтверждение своих слов никаких доказательств или обоснований не предоставил".
Батюк сообщил, что, по результатам экспертизы, смерть наступила вследствие сквозного огнестрельного ранения грудной клетки – причем, выстрел был только один и совершен с близкого расстояния. В крови Павлова алкоголя или каких-либо наркотических средств не обнаружили.
Он отметил, что в ходе следствия уже допросили более 180 человек – знакомых, близких, родственников, коллег по работе и других лиц, у которых могла быть какая-то информация. Полиция получила определение суда на проверку более 50 телефонных номеров абонентов, которые представляют интерес для следствия.
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявлял, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ практически сразу после того, как стало известно о его смерти. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – подчеркивал нардеп.
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О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие (карабин "Сайга") лежало рядом.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В Нацполиции Днепропетровской области поначалу рассматривали четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием и доведение до самоубийства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.
Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.