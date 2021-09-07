"Я не боюсь, что меня арестуют". Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию 2 октября

"Я поеду на эти выборы в Грузию", – сказал он и призвал граждан страны, которые живут за рубежом, "взять отпуск на дни выборов, выделить время и средства" и приехать в Грузию 2 октября. На русском обращение Сакашвили цитирует портал "Новости Грузия".
Издание отмечает, что это не первый случай, когда Саакашвили анонсирует приезд в страну и что каждый раз действующие власти Грузии заявляют о намерении арестовать его.
Экс-президент Грузии сказал, что не боится ареста.
"Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых "уголовных делах", возбужденным против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы. Я не боюсь, что они меня арестуют, я уверен, что грузинский народ освободится сам, и освободит и меня", – подчеркнул Саакашвили.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.
С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.