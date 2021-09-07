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"Я не боюсь, что меня арестуют". Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию 2 октября

Саакашвили: Я уверен, что грузинский народ освободится сам и освободит и меня
Саакашвили: Я уверен, что грузинский народ освободится сам и освободит и меня
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили 6 сентября в Facebook заявил о намерении приехать в Грузию на местные выборы 2 октября.

"Я поеду на эти выборы в Грузию", – сказал он и призвал граждан страны, которые живут за рубежом, "взять отпуск на дни выборов, выделить время и средства" и приехать в Грузию 2 октября. На русском обращение Сакашвили цитирует портал "Новости Грузия"

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Саакашвили анонсирует приезд в страну и что каждый раз действующие власти Грузии заявляют о намерении арестовать его. 

Экс-президент Грузии сказал, что не боится ареста. 

"Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых "уголовных делах", возбужденным против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы. Я не боюсь, что они меня арестуют, я уверен, что грузинский народ освободится сам, и освободит и меня", – подчеркнул Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/600090958067832/


Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение, местные выборы, голосование, Грузинская мечта, визит
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