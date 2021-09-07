"Я не боюсь, что меня арестуют". Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию 2 октября

Саакашвили: Я уверен, что грузинский народ освободится сам и освободит и меня Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

"Я поеду на эти выборы в Грузию", – сказал он и призвал граждан страны, которые живут за рубежом, "взять отпуск на дни выборов, выделить время и средства" и приехать в Грузию 2 октября. На русском обращение Сакашвили цитирует портал "Новости Грузия".

Издание отмечает, что это не первый случай, когда Саакашвили анонсирует приезд в страну и что каждый раз действующие власти Грузии заявляют о намерении арестовать его.

Экс-президент Грузии сказал, что не боится ареста.

"Вы знаете, что против меня возбуждено уголовное дело, которое не признано ни одной страной мира. Я езжу повсюду, в том числе и в соседние с Грузией страны, меня везде принимают и нигде никто не задает вопросов о так называемых "уголовных делах", возбужденным против меня в Грузии. Это явное доказательство того, что эти дела сфальсифицированы. Я не боюсь, что они меня арестуют, я уверен, что грузинский народ освободится сам, и освободит и меня", – подчеркнул Саакашвили.



