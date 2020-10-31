В Грузии проходят парламентские выборы

По данным Центризбиркома Грузии, к 15.00 по местному времени явка избирателей на парламентских выборах составила почти 36,5%.

Утром 31 октября в Грузии стартовали парламентские выборы. По информации Центральной избирательной комиссии Грузии, все избирательные участки в стране открылись вовремя. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Выборы впервые проводятся по новому избирательному законодательству: проходной барьер снижен с 5% до 1%; 120 депутатов из 150 будут избираться по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной (ранее в мажоритарных округах избирались 73 депутата, по спискам партий и блоков – 77). Одной партии для формирования большинства в парламенте необходимо будет не менее 40% голосов избирателей.

Всего в выборах принимают участие 48 партий и два блока, в том числе правящая "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве". Две последние в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера бывшего президента страны Михаила Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

Право голоса имеют около 3,5 млн граждан Грузии. По данным ЦИК, к 15.00 по тбилисскому времени (13.00 по Киеву) успели проголосовать 36,48% избирателей, сообщает издание "Новости Грузия". Это больше, чем на выборах 2016 года (34,79%), но существенно ниже, чем на выборах в 2012 году (тогда к 15.00 проголосовали 44,99% избирателей).

Избирательные участки будут работать до 20.00.