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В Грузии оппозиция провела четвертый масштабный митинг, требуя новых выборов в парламент

Оппозиция в Грузии, которая не признает результаты парламентских выборов, намерена провести еще три масштабные акции протеста до конца года, первую из них – в день приезда в Тбилиси госсекретаря США Майка Помпео.

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По подсчетам СМИ, сегодня на акции протеста в Тбилиси было несколько тысяч человек
По подсчетам СМИ, сегодня на акции протеста в Тбилиси было несколько тысяч человек
Фото: ЕРА

14 ноября в Тбилиси прошла четвертая масштабная акция протеста оппозиции, которая не признает результаты парламентских выборов, сообщает агентство "Новости-Грузия".

По подсчетам журналистов, на акцию у здания парламента Грузии пришло несколько тысяч человек, движение автомобилей в центре города было парализовано.

Лидер партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава анонсировал проведение еще трех масштабных митингов в Тбилиси до конца года, отмечает "Новости-Грузия".

По его словам, ближайший митинг состоится в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео 17–18 ноября. Угулава сказал, что "молчаливый протест" оппозиции продемонстрируют всему миру – в Тбилиси планируют расклеить постеры с лозунгом "сфальсифицировано".

Еще один протест планируют провести 21 ноября, когда должен пройти второй тур выборов в 17 одномандатных округах. Третья акция протеста будет приурочена первому заседанию парламента ХХ созыва (как отмечает агентство, оно должно пройти не позднее 20 декабря).

"[Членам парламента ХХ созыва] придется перешагнуть по нашим головам для того, чтобы попасть сюда и присвоить [лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине] Иванишвили то, что грузинский народ ему не давал", – добавил Угулава.

Корреспондент ВВС в Грузии Наталия Антелава в Twitter обнародовала видео с сегодняшней акции. Она пишет, что это, "несомненно, крупнейший политический кризис, с которым грузинское правительство столкнулось за последние годы".

Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.

О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию "Единое национальное движение".

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение". После этого служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.

8 ноября в Тбилиси проходил масштабный митинг оппозиции, в ходе которого к протестующим полиция применила водометыВ результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны, пишут "Новости-Грузия".

Теги: Грузия, оппозиция, митинг, Гиги Угулава, Тбилиси, Майк Помпео, акции протеста
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