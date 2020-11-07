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В Грузии начали расследование по делу о подготовке к свержению власти

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение". После его заявления Служба госбезопасности Грузии начала расследование.

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31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, результаты которых не признала оппозиция
31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, результаты которых не признала оппозиция
Фото: EPA

Служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти. Об этом 6 ноября сообщило "Эхо Кавказа".

Расследование опирается на информацию о том, что в случае нежелательных результатов на парламентских выборах в стране планировали осуществить свержение власти силовым путем. Для этого были сформированы мобильные группы из числа бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, сказано в сообщении.

По информации "Эха Кавказа", экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение". По словам политика, оппозиция планировала использовать на выборах революционный сценарий. Автором сценария он назвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Кобахидзе был опрошен СГБ Грузии в рамках расследования этого дела.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.

О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию "Единое национальное движение".

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, Михаил Саакашвили, парламент, Единое национальное движение, голосование, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе
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