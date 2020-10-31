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Саакашвили заявил, что не будет премьер-министром Грузии

Проживающий в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что его не интересует должность в Грузии. По данным политика, парламентские выборы в стране выиграла оппозиция, которую представляет его партия.

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Саакашвили объявил, что будет "на службе у своей страны"
Саакашвили объявил, что будет "на службе у своей страны"
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Бывший президент Грузии, лидер грузинской партии "Единое национальное движение", глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил после парламентских выборов в Грузии 31 октября, что не будет премьер-министром страны. Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Политик снял свою кандидатуру на должность главы правительства.

"Меня не интересует никакая должность, в том числе должность премьер-министра в Грузии, но, где я буду физически, на службе у своей страны, я объявлю в ближайшие дни", – сказал Саакашвили.

Он призвал лидера провластной партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили мирным путем передать власть оппозиции, которая, по данным Саакашвили, выиграла парламентские выборы.

31 октября в Грузии прошли выборы в парламент, избирательные участки закрылись в 20.00, явка избирателей на 17.00, по данным ЦИК страны, составила 45,77%.

По данным экзит-полла компании Ipsos, на 17.00 партия Саакашвили "Единое национальное движение" набирала 33%, "Грузинская мечта" – 41%. Однопроцентный барьер также преодолели партии "Европейская Грузия" (5%), "Лело" (4%), "Гирчи" (3%), "Стратегия Агмашенебели" (3%), "Альянс патриотов" (2%), "Граждане" (1%). Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока.

Оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве" в начале сентября объявили, что в случае победы на выборах выдвинут на пост премьера Саакашвили.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, Михаил Саакашвили, парламент, Единое национальное движение, Грузинская мечта, партия
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