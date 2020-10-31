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Парламентские выборы в Грузии. Партия Саакашвили побеждает на выборах в Тбилиси – экзит-полл IPSOS

На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта", которая набрала 41% голосов; оппозиционная партия "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили, которая побеждает в Тбилиси, по стране набирает 33%. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла компании IPSOS на 17.00.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20.00
Избирательные участки в Грузии закрылись в 20.00
Фото: ЕРА

Партия "Единое национальное движение", которая была правящей в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили, на парламентских выборах в стране одержала самые высокие результаты в Тбилиси. В столице страны за оппозицию проголосовали 35% избирателей, свидетельствуют данные экзит-полла компании IPSOS на 17.00, которые публикует агентство "Грузия Online"

Правящая партия "Грузинская мечта" набрала в Тбилиси 30% голосов, "Гирчи" – 8%, "Лело" – 7%, "Европейская Грузия" – 4%, "Стратегия Агмашенебели" – 4%, "Альянс Патриотов" – 2%, "Лейбористская партия" – 2%, "Граждане" – 2%, "Новая Грузия" – 1%. 

Согласно данным экзит-полла IPSOS по всей территории Грузии на 17.00 лидировала "Грузинская мечта" (41%), сообщает "Грузия Online""Единое национальное движение" набирает 33%, "Европейская Грузия" – 5%, "Лело" – 4%, "Гирчи" – 3%, "Стратегия Агмашенебели" – 3%, "Альянс Патриотов" – 2%, "Граждане" – 1%. 

Согласно экзит-поллу, проведенному компанией Edison Research по заказу Formula TV (данные на 16.00), "Грузинская мечта" получила поддержку 46% избирателей, "Единое национальное движение" – 28%, "Европейская Грузия" – 5%,"Лело" и "Гирчи" – по 3%, "Альянс патриотов" – 2%.

Сегодня в Грузии прошли очередные выборы в парламент, избирательные участки закрылись в 20.00, явка избирателей на 17.00 по данным Центральной избирательной комиссии Грузии, составила 45,77%. 

Выборы впервые проводились по новому избирательному законодательству: проходной барьер снижен с 5% до 1%; 120 депутатов из 150 избирают по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной (ранее в мажоритарных округах избирались 73 депутата, по спискам партий и блоков – 77). Одной партии для формирования большинства в парламенте необходимо будет не менее 40% голосов избирателей.

Всего в выборах принимают участие 48 партий и два блока, в том числе правящая "Грузинская мечта" и оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве". Две последние в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

Теги: Грузия, выборы, Тбилиси, парламент, Единое национальное движение, Грузинская мечта
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