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Грузинская оппозиция вышла на протест в центре Тбилиси против результатов парламентских выборов

Несколько тысяч человек перекрыли движение по проспекту Руставели в центре Тбилиси. Они несогласны с результатами парламентских выборов, в которых большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта".

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На акцию вышли большинство лидеров оппозиционных партий Грузии
На акцию вышли большинство лидеров оппозиционных партий Грузии
Фото: ekhokavkaza.com

Сторонники грузинской оппозиции, несогласные с результатами парламентских выборов, собрались в центре грузинской столицы Тбилиси, сообщает грузинский канал "Рустави 2".

"Результаты не отражают волю грузинского народа. Лидеры оппозиции уже заявили, что оппозиция объединится и "Грузинская мечта" не получит 100 мест, необходимых для начала своей парламентской работы", – сказал член демократического движения "Единая Грузия" Азнор Бицадзе.

Агентство "Спутник.Грузия" пишет, что несколько тысяч человек перекрыли движение по проспекту Руставели. На акцию пришли лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме "Альянса патриотов" и партии "Граждане".

Член "Единого национального движения" Саломе Самадашвили сказала, что с сегодняшнего дня протестующие будут собираться каждый день, пока не назначат новые выборы.

"Эхо Кавказа" информирует, что сегодня представители оппозиции собрались в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий. Они объявили о новой волне митингов со следующей недели.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на 1 ноября большинство голосов получила партия "Грузинская мечта" (48,3%). Оппозиционный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", который была правящим в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили, набрал 26,5%, а партия "Европейская Грузия" – 3,8%.

Пророссийская партия "Альянс патриотов" получила более 3% голосов. Всего избирательный барьер в 1% голосов на момент публикации новости преодолело 10 партий.

Явка избирателей 31 октября на 20.00, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Самая высокая явка (63,8%) избирателей зафиксирована в мажоритарном округе в Рача-Лечхуми и Сванети, а самая низкая (51%) – в регионе Квемо Картли.

Впервые выборы в парламент проводились по новому избирательному законодательству: проходной барьер снизили с 5% до 1%; 120 депутатов из 150 избирают по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной (ранее в мажоритарных округах избирались 73 депутата, по спискам партий и блоков – 77). Одной партии для формирования большинства в парламенте необходимо будет не менее 40% голосов избирателей.

Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока. Оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве" в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, протесты, парламент, Единое национальное движение, Грузинская мечта
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