Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия – данные ЦИК

После подсчета ЦИК Грузии 94,26% протоколов на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта", у нее 48,12% голосов. У "Единого национального движения – Объединенной оппозиции" – 26,94%, догнать правящую партию эта политсила не сможет.

Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК страны 1 ноября после подсчета 94,26% протоколов.

За "Грузинскую мечту" проголосовали 48,12% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 26,94% пришедших на выборы.

Однопроцентный барьер для попадания в законодательный орган Грузии преодолели, согласно данным ЦИК, партии "Европейская Грузия" (3,79%), "Лело" (3,19%), "Альянс патриотов" (3,18%), "Стратегия Агмашенебели" (3,15%), "Альянс за социальную справедливость Грузии" (2,95%), "Граждане" (1,34%), Лейбористская партия Грузии (1%). Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока.

В ЦИК рассказали, что итоги парламентских выборов должны подвести не позже 19 ноября.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Протестующие считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".