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Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии. Оппозиция зовет людей на протесты

Партия "Грузинская мечта" набрала на парламентских выборах в Грузии 48,3% голосов. Лидер Лейбористской партии страны Шалва Нателашвили заявил о непризнании этих выборов и необходимости назначения новых.

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Грузинская оппозиция считает выборы сфальсифицированными
Грузинская оппозиция считает выборы сфальсифицированными
Фото: EPA

Правящая партия "Грузинская мечта" продолжает лидировать на парламентских выборах в Грузии после подсчета более 80% бюллетеней, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны, опубликованные в воскресенье, 1 ноября. 

"Грузинская мечта" по пропорциональной системе набирает 48,3% голосов. Оппозиционный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", который была правящим в Грузии во время президентства Михаила Саакашвили, набрал 26,5%, партия "Европейская Грузия" – 3,8%.

Пророссийская партия "Альянс патриотов" получила более 3% голосов. Всего избирательный барьер в 1% голосов на момент публикации новости преодолело 10 партий.

Оппозиция заявила о "тотальной фальсификации" итогов парламентских выборов в Грузии и анонсировала в воскресенье, 1 ноября, в 16.00 акцию протеста на проспекте Руставели, пишет "Эхо Кавказа".

Член политсовета "Национального движения" Ника Мелия заявил журналистам, что в воскресенье многие представители оппозиции должны вернуться в Тбилиси из регионов, где они были на выборах.  

"Надо было быстро принимать решение. Завтра в 16.00 [по местному времени] мы ждем грузинский народ на проспекте Руставели. Это были не выборы, это была война. И мы ее не проиграли", – призвал он.

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили считает, что следует назначить новые выборы, а результаты этих – объявить недействительными.

"Власть присвоена олигархом. Грузинский народ должен ответить на это – нас ждут новые выборы, другого выхода нет. Если акции начнутся, то они не закончатся до тех пор, пока Иванишвили не уйдет из публичной политики", – сказал Нателашвили.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей 31 октября на 20.00, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Самая высокая явка (63,8%) избирателей зафиксирована в мажоритарном округе в Рача-Лечхуми и Сванети, а самая низкая (51%) – в регионе Квемо Картли.

Впервые выборы в парламент проводились по новому избирательному законодательству: проходной барьер снизили с 5% до 1%; 120 депутатов из 150 избирают по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной (ранее в мажоритарных округах избирались 73 депутата, по спискам партий и блоков – 77). Одной партии для формирования большинства в парламенте необходимо будет не менее 40% голосов избирателей.

Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока. Оппозиционные "Единое национальное движение" и "Сила в единстве" в начале сентября объявили, что в случае победы выдвинут на пост премьера бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который сейчас возглавляет Исполнительный комитет реформ Украины.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Тбилиси, парламент, Единое национальное движение, Грузинская мечта
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