На парламентских выборах в Грузии экзит-поллы прогнозируют победу правящей партии, на втором месте – блок Саакашвили

На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" (52,26%), на втором месте – оппозиционный блок "Единое национальное движение" (25,33%), сформированный партией Михаила Саакашвили, который набрал вдвое меньше голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного британской организацией Survation, сообщает "Рустави 2".
По новому избирательному законодательству в парламент Грузии пройдут партии, которые преодолеют проходной барьер, сейчас он установлен на уровне 1%, ранее он составлял 5%. Следовательно, в грузинский парламент попадут девять партий, среди них:
По данным экзит-полла американской компании Edison Research, который заказала телекомпания "Формула", прогнозируются похожие результаты выборов. По их подсчетам:
В парламент Грузии не прошла пророссийская партия "Единая Грузия".
Данные экзит-поллов дают оценку голосования только по партийным спискам. Это 120 мандатов. Еще 30 выбирают по мажоритарным округам.
Явка избирателей на 20.00, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Самая высокая явка (63,8%) избирателей зафиксирована в мажоритарном округе в Рача-Лечхуми и Сванети, а самая низкая (51%) – в регионе Квемо Картли.
31 октября в Грузии прошли выборы в парламент, избирательные участки закрылись в 20.00. Право голоса имеют около 3,5 млн граждан Грузии. Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока.