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На парламентских выборах в Грузии экзит-поллы прогнозируют победу правящей партии, на втором месте – блок Саакашвили

По данным экзит-полла, проведенного британской организацией Survatio, в парламент Грузии проходят девять партий. Правящая партия "Грузинская мечта" получила поддержку 52,26% избирателей, оппозиционный блок "Единое национальное движение", сформированный партией Михаила Саакашвили – 25,33%.

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Избирательные участки закрылись в 20.00
Избирательные участки закрылись в 20.00
Фото: EPA

На парламентских выборах в Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" (52,26%), на втором месте – оппозиционный блок "Единое национальное движение" (25,33%), сформированный партией Михаила Саакашвили, который набрал вдвое меньше голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного британской организацией Survation, сообщает "Рустави 2".

По новому избирательному законодательству в парламент Грузии пройдут партии, которые преодолеют проходной барьер, сейчас он установлен на уровне 1%, ранее он составлял 5%. Следовательно, в грузинский парламент попадут девять партий, среди них:

  • правящая партия "Грузинская мечта" – 52,26%;
  • "Единое национальное движение" (партия Саакашвили) – 25,33%;
  • оппозиционная сила "Европейская Грузия" – 4%;
  • партия "Гирчи" – 3,5%;
  • партия "Лело" – 2,6%;
  • ультраправый "Альянс патриотов" – 2,3%;
  • избирательный блок Георгия Вашадзе – 2,3%;
  • Грузинская лейбористская партия – 1,2%;
  • партия "Граждане" – 1%.

По данным экзит-полла американской компании Edison Research, который заказала телекомпания "Формула", прогнозируются похожие результаты выборов. По их подсчетам:

  • "Грузинская мечта" – 46%;
  • "Единое национальное движение" – 28%;
  • "Европейская Грузия" – 5%;
  • "Лело" и "Гирчи" – по 3%,
  • "Альянс патриотов" – 2%.

В парламент Грузии не прошла пророссийская партия "Единая Грузия".

Данные экзит-поллов дают оценку голосования только по партийным спискам. Это 120 мандатов. Еще 30 выбирают по мажоритарным округам.

Явка избирателей на 20.00, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Самая высокая явка (63,8%) избирателей зафиксирована в мажоритарном округе в Рача-Лечхуми и Сванети, а самая низкая (51%) – в регионе Квемо Картли.

31 октября в Грузии прошли выборы в парламент, избирательные участки закрылись в 20.00. Право голоса имеют около 3,5 млн граждан Грузии. Всего в выборах принимали участие 48 партий и два блока.

Теги: Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, Оппозиционный блок, Единое национальное движение, Грузинская мечта
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