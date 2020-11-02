В Грузии оппозиционные партии объявили бойкот парламенту нового созыва

Грузинская оппозиция не признает результаты парламентских выборов, состоявшихся в стране 31 октября. Несколько партий объявили о том, что отказываются от депутатских мандатов в парламенте нового созыва.

Избирательный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" объявил об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте Грузии. Об этом сообщил один из лидеров партии Ника Мелия, пишет 2 ноября "Эхо Кавказа".

От представительства в парламенте также отказались партии "Европейская Грузия", "Лело" и "Гирчи". Бойкотировать работу законодательного органа планируют и другие оппозиционные силы, сообщает сайт.

Мелия заявил, что оппозиция требует проведения новых выборов.

Большинство оппозиционных партий считают опубликованные ЦИК итоги выборов сфальсифицированными. Ожидается, что и другие оппозиционные партии сегодня заявят о своем решении – входить или нет в парламент 10-го созыва, отмечает "Новости-Грузия".

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".