Полиция применила водометы против участников акции протеста в Тбилиси

У здания Центральной избирательной комиссии Грузии полиция применила водометы против оппозиции, требующей назначения новых парламентских выборов. В МВД Грузии заявили, что демонстранты пытались ворваться в здание ЦИК.

Полиция применила силу в отношении участников митинга оппозиции, который 8 ноября проходил у здания Центральной избирательной комиссии Грузии. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

По информации министерства, протестующие попытались ворваться в здание ЦИК, это было пресечено полицией.

"В связи с тем, что участники митинга применили насильственные методы и игнорировали указания полиции, МВД применило пропорциональную силу в пределах своей компетенции, определенной законом", – отмечено в сообщении.

Председатель неправительственной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии" Георгий Гоциридзе заявил, что использование водометов является нелегитимным применением силы, пишет "Эхо Кавказа".

"Это было нелегитимным использованием силы, безо всяких предупреждений", – отметил Гоциридзе.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария призвала правящую партию и оппозицию урегулировать политический кризис путем переговоров, сообщило информагентство "Новости-Грузия".

По словам омбудсмена, к кризису в стране привели выявленные в ходе выборов 31 октября нарушения, среди которых Ломджария назвала использование админресурса, нападения на наблюдателей и журналистов. Она также отметила недостатки во время подсчета голосов и подведения итогов выборов.

8 ноября в Тбилиси проходил масштабный митинг оппозиции, которая оспаривает итоги парламентских выборов.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.