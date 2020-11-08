Грузинская оппозиция вышла на улицы Тбилиси. Она требует новых парламентских выборов

Оппозиция хочет оспорить результаты парламентских выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство голосов.

Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2" 8 ноября.

Оппозиция оспаривает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.

Одна из лидеров партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария в начале митинга озвучила главные требования ее участников, в частности: проведение новых свободных и справедливых выборов, отставка главы ЦИК Грузии, а также освобождение политзаключенных.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия дал время до 20.00 для ухода в отставку Тамар Жвании с поста главы Центральной избирательной комиссии, которую оппозиция обвиняет в фальсификации выборов, сообщило издание "Спутник Грузия" .

"Мечта" прокомментировала ультиматум оппозиции.

"У них есть право устраивать соответствующие протесты в рамках закона, в рамках свободы слова. Они имеют право выдвигать абсурдные требования на этих митингах. Естественно, сейчас мы не воспринимаем это всерьез", – заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани.

В правящей партии в целом реагируют демонстративно спокойно на протесты. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты", глава предвыборного штаба Ираклий Кобахидзе утверждал, что оппозиции не удалось собрать планируемое число людей и что у нее нет ресурсов для поддержания протестов.

По его словам, сегодняшний митинг доказывает, что лидеры оппозиции "не заботятся о собственных гражданах".

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.