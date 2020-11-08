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Грузинская оппозиция вышла на улицы Тбилиси. Она требует новых парламентских выборов

Оппозиция хочет оспорить результаты парламентских выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство голосов.

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Противники действующей власти требуют новых выборов в парламент Грузии
Противники действующей власти требуют новых выборов в парламент Грузии
Фото: EPA

Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2" 8 ноября.

Оппозиция оспаривает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.

Одна из лидеров партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария в начале митинга озвучила главные требования ее участников, в частности: проведение новых свободных и справедливых выборов, отставка главы ЦИК Грузии, а также освобождение политзаключенных.

Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия дал время до 20.00 для ухода в отставку Тамар Жвании с поста главы Центральной избирательной комиссии, которую оппозиция обвиняет в фальсификации выборов, сообщило издание "Спутник Грузия".

"Мечта" прокомментировала ультиматум оппозиции.

"У них есть право устраивать соответствующие протесты в рамках закона, в рамках свободы слова. Они имеют право выдвигать абсурдные требования на этих митингах. Естественно, сейчас мы не воспринимаем это всерьез", – заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани.

В правящей партии в целом реагируют демонстративно спокойно на протесты. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты", глава предвыборного штаба Ираклий Кобахидзе утверждал, что оппозиции не удалось собрать планируемое число людей и что у нее нет ресурсов для поддержания протестов.

По его словам, сегодняшний митинг доказывает, что лидеры оппозиции "не заботятся о собственных гражданах".

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.

О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию "Единое национальное движение".

1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.

Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение". После этого служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.

Теги: Грузия, выборы, оппозиция, ЦИК, протесты, митинг, Тбилиси, фальсификации, политзаключенные, голосование, Грузинская мечта, Ираклий Кобахидзе
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