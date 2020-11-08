Грузинская оппозиция вышла на улицы Тбилиси. Она требует новых парламентских выборов

Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси, сообщает грузинский телеканал "Рустави 2" 8 ноября.
Оппозиция оспаривает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.
Одна из лидеров партии "Европейская Грузия" Элене Хоштария в начале митинга озвучила главные требования ее участников, в частности: проведение новых свободных и справедливых выборов, отставка главы ЦИК Грузии, а также освобождение политзаключенных.
"Мечта" прокомментировала ультиматум оппозиции.
"У них есть право устраивать соответствующие протесты в рамках закона, в рамках свободы слова. Они имеют право выдвигать абсурдные требования на этих митингах. Естественно, сейчас мы не воспринимаем это всерьез", – заявил вице-спикер парламента Георгий Кахиани.
В правящей партии в целом реагируют демонстративно спокойно на протесты. Исполнительный секретарь "Грузинской мечты", глава предвыборного штаба Ираклий Кобахидзе утверждал, что оппозиции не удалось собрать планируемое число людей и что у нее нет ресурсов для поддержания протестов.
По его словам, сегодняшний митинг доказывает, что лидеры оппозиции "не заботятся о собственных гражданах".
Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Явка избирателей, по данным ЦИК страны, составила 56,11%. Выборы, по данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,15% избирателей. Их основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,14% пришедших на выборы.
О том, что на выборах в Грузии победу одержала оппозиция, 31 октября заявил бывший президент страны, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, который формировал в Грузии оппозиционную партию "Единое национальное движение".
1 ноября в столице страны Тбилиси сторонники оппозиции вышли на акции протеста против результатов парламентских выборов. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".
2 ноября оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны.
Экс-спикер парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе 5 ноября заявил о возможных провокациях со стороны оппозиционной партии "Единое национальное движение". После этого служба госбезопасности Грузии начала расследование по делу о подготовке к свержению власти.