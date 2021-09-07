Несколько членов набсовета "Нафтогазу" решили подать в отставку – СМИ

Такое решение связано с безрезультатным голосованием за отстранение главы "Нафтогазу" Юрия Витренко, отметило агентство.

Все шесть действующих членов набсовета прибыли в Киев и 6 сентября встретились с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт, написало "РБК-Украина".

Собеседники агентства рассказали, что вопрос об отстранении Витренко не связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Решение провести заседание и рассмотреть вопрос о пребывании Витренко на должности главы компании было принято еще до поездки президента в США. Но чтобы не создавать негативный фон для этого визита, заседание решили провести после возвращения президента из Вашингтона", – пояснил один из источников, знакомый с организацией работы набсовета.

После встречи с главой Кабмина набсовет и правление вечером в тот же день продолжили разговор для поиска точек соприкосновения в одном из ресторанов в центре Киева. Общего видения перспективы дальнейшего сотрудничества сформировать не удалось, сообщило агентство.

Вопрос о прекращении контракта с Витренко хотели вынести на заседание 7 сентября. По информации "РБК-Украина", Шмыгаль попросил членов набсовета от государства не допустить позитивного голосования.