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ПОЛИТИКА

Несколько членов набсовета "Нафтогазу" решили подать в отставку – СМИ

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Шмыгаль призывал членов "Нафтогазу" не обострять конфликт
Шмыгаль призывал членов "Нафтогазу" не обострять конфликт
Фото: depositphotos.com

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд и два других члена набсовета компании Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден решили подать в отставку. Об этом сообщило "РБК-Украина" по итогам заседания номинационного комитета набсовета 7 сентября.

Такое решение связано с безрезультатным голосованием за отстранение главы "Нафтогазу" Юрия Витренко, отметило агентство.

Все шесть действующих членов набсовета прибыли в Киев и 6 сентября встретились с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт, написало "РБК-Украина".

Собеседники агентства рассказали, что вопрос об отстранении Витренко не связан с визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Решение провести заседание и рассмотреть вопрос о пребывании Витренко на должности главы компании было принято еще до поездки президента в США. Но чтобы не создавать негативный фон для этого визита, заседание решили провести после возвращения президента из Вашингтона", – пояснил один из источников, знакомый с организацией работы набсовета.

После встречи с главой Кабмина набсовет и правление вечером в тот же день продолжили разговор для поиска точек соприкосновения в одном из ресторанов в центре Киева. Общего видения перспективы дальнейшего сотрудничества сформировать не удалось, сообщило агентство.

Вопрос о прекращении контракта с Витренко хотели вынести на заседание 7 сентября. По информации "РБК-Украина", Шмыгаль попросил членов набсовета от государства не допустить позитивного голосования.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета Лескуа, Хейдена, Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

14 мая пресс-служба НАК "Нафтогаз України" заявила, что пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" прекращают свои полномочия, но позже информацию удалили с сайта.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательстваВ "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" с целью увольнения Коболева. "Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления", – сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства "Нафтогазу" на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. "Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазі", – рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Теги: Киев, НАК Нафтогаз, конфликт, Юрий Витренко, набсовет, Клэр Споттисвуд, встреча, Кабмин
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