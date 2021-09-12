"Они лгут". Глава МИД Франции сказал, что страна не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения

Ле Дриан сказал, что Франция не признает правительство талибов в Афганистане Фото: EPA

Он отметил, что талибы заявляли о разрешении некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать из страны, а также говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но "они лгут".

Агентство отметило, что Париж эвакуировал около 3 тыс. человек, перед этим были проведены технические переговоры с талибами, чтобы они могли уехать. По словам Ле Дриана, в Афганистане еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.