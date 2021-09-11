ГОРДОН
 
 
МИР

Столтенберг заявил, что "был убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг сказал, что США в апреле консультировались с союзниками по НАТО по поводу решения вывести войска из Афганистана
Столтенберг сказал, что США в апреле консультировались с союзниками по НАТО по поводу решения вывести войска из Афганистана
Фото: EPA

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "был убит горем", увидев возвращение "Талибана" к власти в Афганистане. Об этом он сказал в интервью The New York Times, опубликованном 10 сентября.

Он сказал, что США в апреле консультировались с союзниками по НАТО по поводу решения вывести войска из Афганистана. По его словам, после вывода американского контингента другим странам нецелесообразно было бы оставлять своих военных, поскольку для этого нужно было бы увеличить расходы. По словам Столтенберга, для европейских союзников "пойти в свои парламенты и попросить больше денег и больше солдат, чтобы нанести вред Афганистану в рамках миссии, начатой для защиты Соединенных Штатов", после того как Вашингтон решил уйти, было бы "очень сложно".

Генсек НАТО также заявил, что приход "Талибана" к власти в Афганистане стал возможным не из-за вывода американских войск, а из-за действий афганского правительства.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Афганистан, Йенс Столтенберг, Талибан, талибы, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру
Полякова в латексном костюме покрутила бедрами на камеру
Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео
Энистон расплакалась на ток-шоу Дедженерес. Видео
  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы
  МакSим выпустила на цифровых носителях первую песню после выхода из комы
11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна
Звезда "Голодных игр" Лоуренс впервые беременна
  11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра
  11 сентября: террористические атаки в США, создание хора Веревки, день рождения Довженко и Беккенбауэра
"Последний день, когда мне 37". Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения
"Последний день, когда мне 37". Осадчая показала, как отдыхает накануне дня рождения
Беременная Кайли Дженнер засветила формы в кружевном комбинезоне
Беременная Кайли Дженнер засветила формы в кружевном комбинезоне
Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол
Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол
"Как всегда неотразима". Дорофеева поделилась фото в летнем луке
"Как всегда неотразима". Дорофеева поделилась фото в летнем луке
  Ален Делон и Пьер Ришар пришли на похороны Бельмондо. Видео
  Ален Делон и Пьер Ришар пришли на похороны Бельмондо. Видео
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии
Принца Гарри и Меган Маркл освистали на церемонии награждения телевизионной премии
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Мафиозники", "Бандито-гангстерито". Maruv с супругом поделились фото из Монте-Карло
"Мафиозники", "Бандито-гангстерито". Maruv с супругом поделились фото из Монте-Карло
Лопес и Аффлек впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке
Лопес и Аффлек впервые после воссоединения появились вместе на красной дорожке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Ухаживает няня, а завещание оформлено на Орбакайте. Журналисты рассказали, как живет перенесший два инсульта Моисеев
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Прима-балерина Кухар озвучила свою зарплату в театре
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
Пловец Романчук рассказал, какие призовые получил от Украины за две свои олимпийские медали
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль расставила ноги перед камерой
"Сахарная мамочка", "С ума сойти". Тина Кароль расставила ноги перед камерой
  "Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
"Ходить в гости в семью своего сына от первого брака нет желания". Зибров рассказал, почему не общается с 39-летним сыном
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію"
Минцифры отреагировало на жалобу Кати Осадчей о невозможности зарегистрировать ребенка через "Дію" G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS