Победа "Талибана" в Афганистане может вдохновить экстремистов на крупные теракты – глава британской контрразведки MI5

Талибы к 15 августа взяли под контроль практически весь Афганистан Фото: ЕРА

События в Афганистане вдохновят часть экстремистов, они могут планировать более масштабные и изощренные заговоры, предупредил гендиректор MI5.

Существует опасность крупных атак организаций типа "Аль-Каиды". Террористы могут перегруппироваться, задумывать крупные и изощренные атаки наподобие тех, которые имели место в США 20 лет назад (теракт 11 сентября 2001 года), указал специалист.

В числе угроз Макаллум назвал воссоздание тренировочных лагерей и другой инфраструктуры наподобие той, которой располагала "Аль-Каида" в Афганистане до 2001 года. По его словам, 20-летние усилия по минимизации угроз, идущих из Афганистана, не пропали даром.

Опасность возрастет не сразу, но местные экстремисты в Британии и в других странах уже получили мощный морально-психологический импульс, подчеркнул Макаллум.

По информации главы MI5, за последние четыре года в Соединенном Королевстве предотвратили 31 теракт, в том числе шесть – с начала эпидемии коронавирсной инфекции. В основном их пытались осуществить исламисты, но возрастает активность и правых радикалов. Основная масса подготавливаемых терактов – это сравнительно небольшие по масштабам нападения не приезжих, а тех, кто уже находится в стране.