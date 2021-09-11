Победа "Талибана" в Афганистане может вдохновить экстремистов на крупные теракты – глава британской контрразведки MI5

События в Афганистане вдохновят часть экстремистов, они могут планировать более масштабные и изощренные заговоры, предупредил гендиректор MI5.
Существует опасность крупных атак организаций типа "Аль-Каиды". Террористы могут перегруппироваться, задумывать крупные и изощренные атаки наподобие тех, которые имели место в США 20 лет назад (теракт 11 сентября 2001 года), указал специалист.
В числе угроз Макаллум назвал воссоздание тренировочных лагерей и другой инфраструктуры наподобие той, которой располагала "Аль-Каида" в Афганистане до 2001 года. По его словам, 20-летние усилия по минимизации угроз, идущих из Афганистана, не пропали даром.
Опасность возрастет не сразу, но местные экстремисты в Британии и в других странах уже получили мощный морально-психологический импульс, подчеркнул Макаллум.
По информации главы MI5, за последние четыре года в Соединенном Королевстве предотвратили 31 теракт, в том числе шесть – с начала эпидемии коронавирсной инфекции. В основном их пытались осуществить исламисты, но возрастает активность и правых радикалов. Основная масса подготавливаемых терактов – это сравнительно небольшие по масштабам нападения не приезжих, а тех, кто уже находится в стране.
В Афганистане к 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.