"Повезло, что не обезглавили". Талибы жестоко избили двух журналистов, освещавших протесты

Дарьяби вместе с фотографом Нематуллой Накди освещал в среду, 8 сентября, протест женщин в Кабуле. После этого их доставили в отделение полиции, где стали избивать.

Дарьяби рассказывает, что его завели в отдельную комнату и сковали руки наручниками. Он решил не защищаться, чтобы за это талибы не стали бить его еще сильнее. Журналист лег на пол, чтобы защитить переднюю часть своего тела.

Пришли восемь человек, и они начали его избивать. Журналиста били палками, полицейскими дубинками, плетками, электрическими проводами, ногами. В какой-то момент он потерял сознание.

Нематулла Накди сказал, что боевики "Талибана" попытались отобрать у него фотоаппарат, как только он начал фотографировать протест. Его ударили головой о бетон, а также били ногами по голове. На вопрос, почему его избивают, талибы ответили, что фотографу "повезло, что его не обезглавили".