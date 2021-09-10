"Повезло, что не обезглавили". Талибы жестоко избили двух журналистов, освещавших протесты

Дарьяби вместе с фотографом Нематуллой Накди освещал в среду, 8 сентября, протест женщин в Кабуле. После этого их доставили в отделение полиции, где стали избивать.
Дарьяби рассказывает, что его завели в отдельную комнату и сковали руки наручниками. Он решил не защищаться, чтобы за это талибы не стали бить его еще сильнее. Журналист лег на пол, чтобы защитить переднюю часть своего тела.
Пришли восемь человек, и они начали его избивать. Журналиста били палками, полицейскими дубинками, плетками, электрическими проводами, ногами. В какой-то момент он потерял сознание.
Нематулла Накди сказал, что боевики "Талибана" попытались отобрать у него фотоаппарат, как только он начал фотографировать протест. Его ударили головой о бетон, а также били ногами по голове. На вопрос, почему его избивают, талибы ответили, что фотографу "повезло, что его не обезглавили".
Как сообщает BBC, после захвата страны талибы фактически запретили протесты, объявив их незаконными, если только не будет запрошено разрешение министерства юстиции. Международная организация "Комитет защиты журналистов" 8 сентября сообщила, что за два дня талибы задержали 14 журналистов, освещающих протесты. Как минимум девять из них подверглись насилию со стороны талибов.
К 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.