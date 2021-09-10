Китай хочет поддерживать связи с правительством талибов и выделил $31 млн ему на помощь

"Позиция Китая по афганскому вопросу последовательна и ясна. Мы уважаем суверенную независимость и территориальную целостность Афганистана, не вмешиваемся во внутренние дела Афганистана и поддерживаем афганский народ в самостоятельном выборе пути развития, отвечающего его национальным условиям", – сказал он.

Вэньбинь надеется, что Афганистан сможет построить широкую и инклюзивную политическую структуру, проводить умеренную и стабильную внутреннюю и внешнюю политику и решительно бороться с различными террористическими силами.

"Мы готовы поддерживать связь с новым афганским правительством и его лидерами. Есть надежда, что новый афганский режим будет внимательно прислушиваться к мнению всех этнических групп во время временного правительства и откликнется на пожелания своего народа и ожидания международного сообщества", – подчеркнул он.

Кроме того, власти Китая приняли решение предоставить правительству талибов продовольствие, зимние принадлежности, вакцины и лекарства на сумму 200 млн юаней ($31 млн), говорится на сайте МИД страны.

Китай также решил подарить Афганистану 3 млн доз вакцины от коронавируса.