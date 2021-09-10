"Талибан" изгнал тысячи людей из Панджшера и проводит этническую чистку – сопротивление

"Талибан" изгнал тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку, и мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее. Мы призываем международное сообщество остановить эти военные преступления", – написал он.
The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021
Бывший губернатор провинции Кабир Васик 8 сентября в Twitter писал, что талибы "стреляют по мирным жителям и детям без всякой причины".
"Это военное преступление и преступление против человечности. "Талибан" не может уменьшить борьбу и сопротивление, посеяв страх среди простых людей", – говорилось в его посте.
* * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *— Kabir Wasiq (@kabWasiq) September 8, 2021
* * * * * * * * * * * * * * * * * * #StandWithPanjshir
К 15 августа 2021 года движение "Талибан", с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.
6 сентября талибы объявили о захвате последней неподконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.
7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве нет ни одной женщины.