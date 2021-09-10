"Талибан" изгнал тысячи людей из Панджшера и проводит этническую чистку – сопротивление

"Талибан" изгнал тысячи людей из Панджшера. Они проводят этническую чистку, и мир все еще наблюдает за этой ситуацией и игнорирует ее. Мы призываем международное сообщество остановить эти военные преступления", – написал он.

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V — Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021

Бывший губернатор провинции Кабир Васик 8 сентября в Twitter писал, что талибы "стреляют по мирным жителям и детям без всякой причины".

"Это военное преступление и преступление против человечности. "Талибан" не может уменьшить борьбу и сопротивление, посеяв страх среди простых людей", – говорилось в его посте.