Американские военные могли ошибиться при выборе цели для авиаудара в Кабуле – The New York Times

Американское издание изучило видеоматериалы и провело интервью с коллегами и родственниками погибшего водителя, 43-летнего Земари Ахмади.

С 2006 года он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации Nutrition & Education International. В день удара его начальник позвонил из офиса около 8.45 по местному времени и попросил забрать ноутбук. По словам его родственников, Ахмади уехал на работу около 9.00 на белом автомобиле Toyota Corolla.

По словам нескольких официальных лиц, автомобиль попал в поле зрения американских военных, так как они "перехватили контакты между водителем и предполагаемой конспиративной квартирой ИГИЛ".

Подозрения у военных, которые следили за ним, вызвало то, что он погрузил несколько канистр в автомобиль. По словам его близких, в них была вода, которую он вез домой. Беспилотник якобы заметил, как Ахмади и еще три человека загружали в машину тяжелые пакеты, в которых, по их мнению, могла быть взрывчатка.

Пассажиры сказали, что у них с собой было только два ноутбука, которые они положили в автомобиль, а в багажнике были только пластиковые контейнеры с водой.

Удар по автомобилю Ахмади нанесли, когда он был во дворе своего дома неподалеку от аэропорта Кабула. Помимо него самого, в результате взрыва погибли 10 человек, в том числе семь детей. Американские военные признавали гибель только троих человек, сообщило The New York Times.