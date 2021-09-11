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Более 40 эвакуированных афганцев могут представлять угрозу нацбезопасности США – американское министерство

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Некоторых афганцев подозревают в связях с террористами
Некоторых афганцев подозревают в связях с террористами
Фото: ЕРА

Министерство внутренней безопасности США считает, что 44 эвакуированных афганца представляют потенциальную угрозу национальной безопасности. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на отчеты министерства.

Из более чем 60 тыс. эвакуированных афганцев, которые прибыли в США начиная с 17 августа 44 связывают с рисками. Также 13 афганцев ожидают дополнительных проверок, в частности бесед с ФБР и командами по борьбе с терроризмом.

Еще 15 эвакуированных, которых посчитали потенциальной угрозой безопасности, передали иммиграционной и таможенной службе США (ICE). Таких афганцев отправили обратно в транзитные пункты в Европе или на Ближнем Востоке. В списках министерства значатся 16 афганцев, которым запрещен въезд. Они остаются за границей в транзитных пунктах.

Власти США сейчас проверяют десятки тысяч людей для переселения в США.

Газета напомнила, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена заявила о намерении переселить 95 тыс. афганцев в Соединенные Штаты. На эту цель у Конгресса попросили выделить $6,4 млрд.

Некоторых афганцев подозревают в связях с террористами. В их телефонах и других электронных устройствах нашли информацию, вызывающую обеспокоенность у сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля США. Афганцев проверяли в аэропорту Далласа в Вирджинии и в аэропорту Филадельфии.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отказался назвать количество афганцев, которым запретили въезд в США.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября исламистское движение заявило о полном взятии под контроль последней не подконтрольной им до сих пор провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане.

Группировка заявляла, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты. Талибы пообещали позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 сентября. 

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обеспечить безопасность людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и соблюдать права человека.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. По данным МИД на 9 сентября, в Афганистане остаются еще 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.

Теги: США, терроризм, Афганистан, Джо Байден, аэропорт, ФБР, угрозы, Талибан, талибы, границы, Алехандро Майоркас, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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