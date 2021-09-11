Более 40 эвакуированных афганцев могут представлять угрозу нацбезопасности США – американское министерство

Из более чем 60 тыс. эвакуированных афганцев, которые прибыли в США начиная с 17 августа 44 связывают с рисками. Также 13 афганцев ожидают дополнительных проверок, в частности бесед с ФБР и командами по борьбе с терроризмом.

Еще 15 эвакуированных, которых посчитали потенциальной угрозой безопасности, передали иммиграционной и таможенной службе США (ICE). Таких афганцев отправили обратно в транзитные пункты в Европе или на Ближнем Востоке. В списках министерства значатся 16 афганцев, которым запрещен въезд. Они остаются за границей в транзитных пунктах.

Власти США сейчас проверяют десятки тысяч людей для переселения в США.

Газета напомнила, что на этой неделе администрация президента США Джо Байдена заявила о намерении переселить 95 тыс. афганцев в Соединенные Штаты. На эту цель у Конгресса попросили выделить $6,4 млрд.

Некоторых афганцев подозревают в связях с террористами. В их телефонах и других электронных устройствах нашли информацию, вызывающую обеспокоенность у сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля США. Афганцев проверяли в аэропорту Далласа в Вирджинии и в аэропорту Филадельфии.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отказался назвать количество афганцев, которым запретили въезд в США.