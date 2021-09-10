Из Кабула эвакуировали украинку с ребенком – МИД Украины

9 сентября из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после прихода к власти талибов Фото: EPA

По его информации, рейсом Qatar Airways из Кабула вывезли более 100 человек, большинство из них – иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной об эвакуации граждан Украины.

"Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевоз в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", – сказал Николенко.

Рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20.00, его пассажиры прошли ПЦР-тестирование. Сегодня украинцев планирует посетить консул.