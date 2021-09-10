Из Кабула эвакуировали украинку с ребенком – МИД Украины

По его информации, рейсом Qatar Airways из Кабула вывезли более 100 человек, большинство из них – иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной об эвакуации граждан Украины.
"Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевоз в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", – сказал Николенко.
Рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20.00, его пассажиры прошли ПЦР-тестирование. Сегодня украинцев планирует посетить консул.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.
Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.
В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.
9 сентябряг лава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане остаются 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.