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Из Кабула эвакуировали украинку с ребенком – МИД Украины

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9 сентября из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после прихода к власти талибов
9 сентября из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после прихода к власти талибов
Фото: EPA

9 сентября из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс после перехода власти в Афганистане к талибам, на нем была гражданка Украины с ребенком. Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил "РБК-"Украина".

По его информации, рейсом Qatar Airways из Кабула вывезли более 100 человек, большинство из них – иностранцы. Украинский МИД договорился с катарской стороной об эвакуации граждан Украины.

"Согласились только двое украинцев: мать и ее несовершеннолетний ребенок. Согласно договоренности, катарская сторона обеспечила их перевоз в Доху и временное размещение в Катаре бесплатно", – сказал Николенко.

Рейс прибыл в Доху 9 сентября в 20.00, его пассажиры прошли ПЦР-тестирование. Сегодня украинцев планирует посетить консул.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется. 

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

9 сентябряг лава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Афганистане остаются 159 украинских граждан, которые выразили желание вернуться домой.

Теги: Украина, МИД Украины, аэропорт, эвакуация, Талибан, талибы, украинцы, Qatar Airways, ребенок, Олег Николенко, рейс, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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