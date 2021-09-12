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"50 на 50". Пресс-секретарь Зеленского оценил шансы на поездку президента на Генассамблею ООН

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Зеленский присутствовал на Генассамблее ООН в 2019 году
Зеленский присутствовал на Генассамблее ООН в 2019 году
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский еще не определился, отправится ли он лично на Генеральную Ассамблею ООН, которая откроется 14 сентября в Нью-Йорке. Об этом пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров заявил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 12 сентября.

"Решит ли он лететь – это зависит только от него. Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени – день туда, день обратно на перелет – ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет", – сказал он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, "должна быть какая-то польза".

"Если польза – какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов – оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50 на 50", – объяснил Никифоров.

Он подчеркнул, что "визит готовится", и разъяснил смысл этого словосочетания.

"Это значит, что соответствующая служба Офиса президента, протокольная служба, другие службы делают все, чтобы этот визит состоялся: выдают визы участникам делегации, у кого нет дипломатических паспортов, самолет заправляют – что угодно. Чтобы, если президент решит лететь, все было готово", – отметил Никифоров.

Он предположил, что на Генассамблее ООН президент Украины представит Крымскую платформу "и может еще раз пригласить" подписать ее декларацию.

"Все-таки ООН – это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", – считает Никифоров.

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на Генассамблее ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году откроется 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что возможность визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления и не исключено, что президент ею воспользуется.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины.

Теги: США, ООН, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, Крымская платформа, Сергей Никифоров
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