"50 на 50". Пресс-секретарь Зеленского оценил шансы на поездку президента на Генассамблею ООН

"Решит ли он лететь – это зависит только от него. Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени – день туда, день обратно на перелет – ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет", – сказал он.

По словам пресс-секретаря Зеленского, "должна быть какая-то польза".

"Если польза – какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов – оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50 на 50", – объяснил Никифоров.

Он подчеркнул, что "визит готовится", и разъяснил смысл этого словосочетания.

"Это значит, что соответствующая служба Офиса президента, протокольная служба, другие службы делают все, чтобы этот визит состоялся: выдают визы участникам делегации, у кого нет дипломатических паспортов, самолет заправляют – что угодно. Чтобы, если президент решит лететь, все было готово", – отметил Никифоров.

Он предположил, что на Генассамблее ООН президент Украины представит Крымскую платформу "и может еще раз пригласить" подписать ее декларацию.

"Все-таки ООН – это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", – считает Никифоров.