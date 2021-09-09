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Путин не поедет на сессию Генассамблеи ООН

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Путин не планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН, куда поедет Зеленский
Путин не планирует участвовать в сессии Генассамблеи ООН, куда поедет Зеленский
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Об этом 9 сентября сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что российский президент "не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее".

Как отмечается на официальном интернет-портале правовой информации, российскую делегацию на 76-й сессии ГА ООН возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Контекст:

Сессия ГА ООН откроется 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября 2021 года.

В заседании ГА ООН в США примет участие президент Украины Владимир Зеленский, говорил 8 сентября его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что возможность визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН сейчас прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления и не исключено, что президент ею воспользуется.

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

21 мая Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будут обсуждаться темы оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как "ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже".

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля "пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России".

2 сентября Песков заявлял, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли возможна.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, Сергей Лавров, Кремль, Дмитрий Песков, Нью-Йорк, Владимир Зеленский, президент, спикер, заседание
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