Кулеба назвал три приоритета работы Украины в Генассамблее ООН

"Мы сосредоточим внимание в работе Генассамблеи на трех приоритетах. Первый – противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма. Классические уже резолюции Генассамблеи – будем работать над новыми текстами. Безусловно, создание Крымской платформы дает дополнительный импульс для этой работы и "дополнительное мясо" для текстов резолюций", – сказал министр.
Второй приоритет, по его словам, – улучшение условий жизни украинцев на территориях, которые пострадали от российской агрессии на Донбассе.
"Третий приоритет – я думаю, нет ни одной страны в мире, которая бы сейчас не ставила этот вопрос как приоритетный – преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий", – заявил Кулеба.
76-я сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, примет участие в сессии, он еще не определился, лететь в Нью-Йорк или нет, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров 12 сентября.