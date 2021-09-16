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Кулеба назвал три приоритета работы Украины в Генассамблее ООН

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Кулеба: Будем работать над новыми текстами резолюций Генассамблеи ООН
Кулеба: Будем работать над новыми текстами резолюций Генассамблеи ООН
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритета работы Украины в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом он заявил на брифинге 16 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы сосредоточим внимание в работе Генассамблеи на трех приоритетах. Первый – противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма. Классические уже резолюции Генассамблеи – будем работать над новыми текстами. Безусловно, создание Крымской платформы дает дополнительный импульс для этой работы и "дополнительное мясо" для текстов резолюций", – сказал министр.

Второй приоритет, по его словам, – улучшение условий жизни украинцев на территориях, которые пострадали от российской агрессии на Донбассе.

"Третий приоритет – я думаю, нет ни одной страны в мире, которая бы сейчас не ставила этот вопрос как приоритетный – преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий", – заявил Кулеба.

Контекст:

76-я сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, примет участие в сессии, он еще не определился, лететь в Нью-Йорк или нет, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров 12 сентября. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Украина, ООН, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине, Генеральная Ассамблея ООН, пандемия
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