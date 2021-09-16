Кулеба назвал три приоритета работы Украины в Генассамблее ООН

"Мы сосредоточим внимание в работе Генассамблеи на трех приоритетах. Первый – противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупация Донбасса и Крыма. Классические уже резолюции Генассамблеи – будем работать над новыми текстами. Безусловно, создание Крымской платформы дает дополнительный импульс для этой работы и "дополнительное мясо" для текстов резолюций", – сказал министр.

Второй приоритет, по его словам, – улучшение условий жизни украинцев на территориях, которые пострадали от российской агрессии на Донбассе.

"Третий приоритет – я думаю, нет ни одной страны в мире, которая бы сейчас не ставила этот вопрос как приоритетный – преодоление пандемии COVID-19 и ее социально-экономических последствий", – заявил Кулеба.