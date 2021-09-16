Кулеба: ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам

По словам Кулебы, в соответствии со Стратегией внешней политики, которую Украина недавно приняла, работа страны в международных организациях является важной задачей.
"Генассамблея ООН – безусловно, "жемчужина" в короне международных организаций мира. Именно поэтому мы уделяем такое внимание работе с ООН в целом и с Генассамбелей ООН в частности. Отмечу только один момент негативный в контексте нашего участия в ООН – это, безусловно, то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, поскольку ключевой задачей ООН является именно поддержка мира и безопасности. И когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит и о положении дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире", – заявил министр.
Кулеба сказал, что "это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".
Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".
Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.