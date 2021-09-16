Кулеба: ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам

Кулеба: Мы будем говорить с руководством ООН о недопустимости такого отношения к Крымской платформе Фото: EPA

По словам Кулебы, в соответствии со Стратегией внешней политики, которую Украина недавно приняла, работа страны в международных организациях является важной задачей.

"Генассамблея ООН – безусловно, "жемчужина" в короне международных организаций мира. Именно поэтому мы уделяем такое внимание работе с ООН в целом и с Генассамбелей ООН в частности. Отмечу только один момент негативный в контексте нашего участия в ООН – это, безусловно, то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, поскольку ключевой задачей ООН является именно поддержка мира и безопасности. И когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит и о положении дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире", – заявил министр.

Кулеба сказал, что "это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право".