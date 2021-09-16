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ПОЛИТИКА

Кулеба: ООН проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам

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Кулеба: Мы будем говорить с руководством ООН о недопустимости такого отношения к Крымской платформе
Кулеба: Мы будем говорить с руководством ООН о недопустимости такого отношения к Крымской платформе
Фото: EPA

Организация Объединенных Наций проигнорировала саммит Крымской платформы по политическим мотивам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 16 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Кулебы, в соответствии со Стратегией внешней политики, которую Украина недавно приняла, работа страны в международных организациях является важной задачей.

"Генассамблея ООН – безусловно, "жемчужина" в короне международных организаций мира. Именно поэтому мы уделяем такое внимание работе с ООН в целом и с Генассамбелей ООН в частности. Отмечу только один момент негативный в контексте нашего участия в ООН – это, безусловно, то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена. Это произошло по абсолютно политическим мотивам и мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, поскольку ключевой задачей ООН является именно поддержка мира и безопасности. И когда мы видим участие таких уважаемых организаций, как Совет Европы, НАТО, ГУАМ в саммите Крымской платформы, а ООН сознательно это мероприятие игнорирует, это говорит и о положении дел в самой организации, и о понимании ею своей роли и миссии в мире", – заявил министр.

Кулеба сказал, что "это неправильное понимание, которое мы будем менять, потому что нужно защищать принципы, а не интересы отдельных государств, нарушающих международное право".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, ООН, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Генеральная Ассамблея ООН, Крымская платформа
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