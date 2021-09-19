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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это неизбежно". Гармаш оценил вероятность новой военной операции России против Украины

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Гармаш считает, что Россия попытается поставить Украину "на колени"
Гармаш считает, что Россия попытается поставить Украину "на колени"
Фото: Минобороны России / Facebook

Президент России Владимир Путин попытается с помощью военной операции взять под контроль Украину. Такое мнение в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 18 сентября, выразил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

"Общий тренд таков, что Путин постоянно вынужден доказывать, что он – сильная фигура, он, скажем, "пометил" эту территорию и он здесь хозяин. И, наконец, чем дальше мы от России, тем больше у него будет желание все-таки притянуть нас к себе и заставить нас подчиниться, попасть под влияние России. Я думаю, что, в конце концов, у него не останется другого инструмента, как, действительно, какая-то военная операция", – сказал он.

Представитель украинской делегации в ТКГ считает, что это может быть не только на Донбассе.

"Но я уверен, что это не будет длительная военная операция. Я не думаю, что она благоприятно завершится для России. Сегодня уже, я думаю, время потеряно для того, чтобы нас "поставить на колени" именно военным путем", – объяснил Гармаш.

Ему задали уточняющий вопрос, не исключает ли он подобную попытку.

"Я не то что не исключаю. Я, честно говоря, думаю, что это неизбежно", – ответил Гармаш.

По его словам, в таком случае у Украины "просто нет другого выхода", как дать отпор российской армии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, увеличилось количество обстрелов боевиков и жертв со стороны Украины. Россия активно перебрасывала военную технику в Крым через Керченский мост и наращивала войска вблизи границы с Украиной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Донбасс, военные, Сергей Гармаш, конфликт, военная операция
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