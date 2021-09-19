"Это неизбежно". Гармаш оценил вероятность новой военной операции России против Украины

"Общий тренд таков, что Путин постоянно вынужден доказывать, что он – сильная фигура, он, скажем, "пометил" эту территорию и он здесь хозяин. И, наконец, чем дальше мы от России, тем больше у него будет желание все-таки притянуть нас к себе и заставить нас подчиниться, попасть под влияние России. Я думаю, что, в конце концов, у него не останется другого инструмента, как, действительно, какая-то военная операция", – сказал он.

Представитель украинской делегации в ТКГ считает, что это может быть не только на Донбассе.

"Но я уверен, что это не будет длительная военная операция. Я не думаю, что она благоприятно завершится для России. Сегодня уже, я думаю, время потеряно для того, чтобы нас "поставить на колени" именно военным путем", – объяснил Гармаш.

Ему задали уточняющий вопрос, не исключает ли он подобную попытку.

"Я не то что не исключаю. Я, честно говоря, думаю, что это неизбежно", – ответил Гармаш.

По его словам, в таком случае у Украины "просто нет другого выхода", как дать отпор российской армии.