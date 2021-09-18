После выборов в Госдуму российская политика относительно Украины радикализируется – Гармаш

Гармаш считает, что ситуация на выборах россиян "немного протрезвит" Фото: radiosvoboda.org

Он отметил, что российская власть не скрывает своей связи с боевиками Донбасса, внося их представителей в списки партии власти.

"Правящая партия "Единая Россия" заключила соглашение с "Союзом добровольцев Донбасса" как официальными людьми, которые воевали на территории соседнего государства. И власть России не скрывает связи с ними. Даже демонстрирует. Это говорит только о том, что нас ждет радикализация, еще большая конфронтация государственных органов России, Госдумы в частности, в отношении Украины", – сказал Гармаш.

Он считает, что "информационный рынок России настроен еще больше против Украины" и россиян будут настраивать против Украины".

"Наверное, [президенту РФ Владимиру] Путину для чего-то это нужно. [Жители ОРДЛО] проголосуют или за них нарисуют так, как надо Путину, конечно", – отметил Гармаш.

По его словам, связь боевиков с российской властью "россиян немного протрезвит".