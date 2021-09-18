Часы Путина на видео с его голосованием на выборах в Госдуму показывали 10 сентября, хотя голосование стартовало 17-го

На сайте Кремля сообщение об участии Путина в выборах появилось 17 сентября. В нем говорилось, что так как Путин самоизолировался, то он голосовал онлайн.

Новость сопровождалась видео, как российский президент голосует. Однако журналисты "Настоящего времени" обратили внимание на часы на руке Путина.

Его часы, помимо времени, показывали дату. И в опубликованном видео они показали 10 сентября – за неделю до старта голосования.

Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.

Кроме того, издание "Медуза" отмечает, что для голосования онлайн нужно иметь мобильный телефон с российской сим-картой. Когда избиратель логинится в систему для голосования, на его телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании.

Однако сам Путин неоднократно говорил, что не пользуется мобильным телефоном. В последний раз публично он сказал об этом две недели назад, 3 сентября 2021 года.