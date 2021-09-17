В России на участки, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

Речь об избирательных участках на территории Ростовской области.

Туда не пустили наблюдателей, объясняя это конфликтом российского закона о выборах с законодательством о приграничных зонах. В одном из таких районов – Тарасовском – явка составила 30% к 12.00.

Контекст:

17 сентября в России начались выборы в Госдуму, которые продлятся до 19 сентября. Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.

В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).