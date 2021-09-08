Рада призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса

В обращении депутаты напомнили, что Россия незаконно аннексировала Крым и начала против Украины войну на Донбассе. Также в обращении отмечается, что Россия оказывает репрессии против населения оккупированных Крыма и Донбасса.
"Сейчас Российская Федерация пытается навязать свои "демократические стандарты", касающиеся избирательных процессов. Российские власти планируют провести 19 сентября 2021 года выборы в Государственную думу России на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и с привлечением граждан Украины, проживающих на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта", – отмечается в документе.
Эти действия нарушают основные нормы международного права, считают в парламенте.
"Проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является незаконным, а следовательно, делает невозможным признание их результатов", – говорится в обращении.
В связи с этим Верховная Рада обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО, другим международным организациям с призывом не признавать эти выборы и ввести санкции против организаторов голосования в Крыму и на Донбассе.
17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ, в том числе и в оккупированном Крыму.
Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.
В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".
В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).