Рада призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса

В Раде заявили, что выборы в Крыму нарушают основные нормы международного права Фото: rada.gov.ua

В обращении депутаты напомнили, что Россия незаконно аннексировала Крым и начала против Украины войну на Донбассе. Также в обращении отмечается, что Россия оказывает репрессии против населения оккупированных Крыма и Донбасса.

"Сейчас Российская Федерация пытается навязать свои "демократические стандарты", касающиеся избирательных процессов. Российские власти планируют провести 19 сентября 2021 года выборы в Государственную думу России на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и с привлечением граждан Украины, проживающих на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта", – отмечается в документе.

Эти действия нарушают основные нормы международного права, считают в парламенте.

"Проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является незаконным, а следовательно, делает невозможным признание их результатов", – говорится в обращении.

В связи с этим Верховная Рада обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО, другим международным организациям с призывом не признавать эти выборы и ввести санкции против организаторов голосования в Крыму и на Донбассе.