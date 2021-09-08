ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Раде заявили, что выборы в Крыму нарушают основные нормы международного права
В Раде заявили, что выборы в Крыму нарушают основные нормы международного права
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада 8 сентября приняла проект обращения к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и с привлечением к голосованию украинцев на Донбассе, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В обращении депутаты напомнили, что Россия незаконно аннексировала Крым и начала против Украины войну на Донбассе. Также в обращении отмечается, что Россия оказывает репрессии против населения оккупированных Крыма и Донбасса.

"Сейчас Российская Федерация пытается навязать свои "демократические стандарты", касающиеся избирательных процессов. Российские власти планируют провести 19 сентября 2021 года выборы в Государственную думу России на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и с привлечением граждан Украины, проживающих на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта", – отмечается в документе.

Эти действия нарушают основные нормы международного права, считают в парламенте.

"Проведение выборов в Государственную думу Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является незаконным, а следовательно, делает невозможным признание их результатов", – говорится в обращении.

В связи с этим Верховная Рада обращается к Совету Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН, ОБСЕ, Европейскому союзу, НАТО, другим международным организациям с призывом не признавать эти выборы и ввести санкции против организаторов голосования в Крыму и на Донбассе.

Контекст:

17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ, в том числе и в оккупированном Крыму.

Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Теги: Верховная Рада, Россия, Крым, выборы, депутаты, Госдума, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
"Пошлятина", "Когда порнуху ждать с вашим участием?" Глюк'oZa показала, как принимает душ, гладя себя
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
  "А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?" Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
Поздравления с днем рождения в стихах. 10 четверостиший
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
"По-настоящему я любила троих мужчин". Каминская рассказала, как относится к бывшим и какие у нее отношения с нынешним возлюбленным
"Самый красивый изгиб на женском теле ее улыбка", "Настоящая султана". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в соблазнительном образе
"Самый красивый изгиб на женском теле – ее улыбка", "Настоящая султана". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в соблазнительном образе
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима
Шампунь от перхоти и солнцезащитный крем. Эксперт рассказал, как правильно ухаживать за лицом во время масочного режима
  В сети появился тизер четвертой "Матрицы". Видео
  В сети появился тизер четвертой "Матрицы". Видео
"Пока младший спит". Осадчая впервые после третьих родов показала голый живот
"Пока младший спит". Осадчая впервые после третьих родов показала голый живот
"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды фильма "В бой идут одни "старики"
"Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом семьи". Объявилась еще одна жертва звезды фильма "В бой идут одни "старики"
"С крыльями в полете". У Джанабаевой ветром подняло одежду
"С крыльями в полете". У Джанабаевой ветром подняло одежду
"Встречалась с другими. Хотела быть только с тобой". Приходько показала своего мужа в день венчания
"Встречалась с другими. Хотела быть только с тобой". Приходько показала своего мужа в день венчания
"Самая красивая", "Идеал". Мишина снялась в рваном свитере без бюстгальтера
"Самая красивая", "Идеал". Мишина снялась в рваном свитере без бюстгальтера
Отец Спирс подал прошение в суд о лишении его статуса опекуна
Отец Спирс подал прошение в суд о лишении его статуса опекуна
"Леся, ты секси". Никитюк снялась в черном латексе
"Леся, ты секси". Никитюк снялась в черном латексе
Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности и показала округлившийся живот
Кайли Дженнер подтвердила слухи о беременности и показала округлившийся живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS