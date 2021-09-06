СМИ опубликовали запись "инструктажа" по фальсификациям на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму в Подмосковье

В частности, для фальсификаций планируется подготовить дубликаты избирательных списков: один будет предназначен для наблюдателей, а другой – для избирателей.

Списки "для избирателей" – реальные, в них голосующий расписывается при получении бюллетеня. Списки "для наблюдателей" – фальшивые, в них заранее проставят нужное количество подписей. В какой-то момент реальные списки заменят фальшивыми.

Женщина, которая вела тренинг, также заявила, что избиркомам "интересна конкретная цифра и конкретная партия". Этой партии, по ее словам, нужно обеспечить примерно 42–45% голосов. Судя по ее высказываниям, речь идет о правящей партии "Единая Россия". Куратор отдельно подчеркнула, что эти инструкции исходят от Главного управления территориальной политики правительства Московской области, и добавила, что любая просьба правительства – это закон или приказ.

"Новая газета" отметила, что голос куратора похож на советника главы Королева Жанны Прокофьевой. Журналисты направили официальный запрос в Центризбиком.

ЦИК после этого сообщил в Telegram, что направил в Королев "оперативную группу" и обратился в Генпрокуратуру, к председателю Следственного комитета, губернатору Подмосковья и председателю областной избирательной комиссии. Ведомство требует принять "все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в области".