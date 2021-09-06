ГОРДОН
 
 
МИР

СМИ опубликовали запись "инструктажа" по фальсификациям на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму в Подмосковье

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате фальсификаций на выборах "Единая Россия" должна получить 42 45% голосов
В результате фальсификаций на выборах "Единая Россия" должна получить 42–45% голосов
Фото: depositphotos.com

"Новая газета" 2 сентября сообщила, что получила аудиозапись совещания по фальсификации выборов в подмосковном Королеве. На ней куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей.

В частности, для фальсификаций планируется подготовить дубликаты избирательных списков: один будет предназначен для наблюдателей, а другой – для избирателей.

Списки "для избирателей" – реальные, в них голосующий расписывается при получении бюллетеня. Списки "для наблюдателей" – фальшивые, в них заранее проставят нужное количество подписей. В какой-то момент реальные списки заменят фальшивыми.

Женщина, которая вела тренинг, также заявила, что избиркомам "интересна конкретная цифра и конкретная партия". Этой партии, по ее словам, нужно обеспечить примерно 42–45% голосов. Судя по ее высказываниям, речь идет о правящей партии "Единая Россия". Куратор отдельно подчеркнула, что эти инструкции исходят от Главного управления территориальной политики правительства Московской области, и добавила, что любая просьба правительства – это закон или приказ.

"Новая газета" отметила, что голос куратора похож на советника главы Королева Жанны Прокофьевой. Журналисты направили официальный запрос в Центризбиком.

ЦИК после этого сообщил в Telegram, что направил в Королев "оперативную группу" и обратился в Генпрокуратуру, к председателю Следственного комитета, губернатору Подмосковья и председателю областной избирательной комиссии. Ведомство требует принять "все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в области".

Контекст:

17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

В июле российский ЦИК сообщила, что участие в голосовании на выборах в Госдуму могут принять и жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, получившие российские паспорта.

Теги: Россия, выборы, Госдума, фальсификации, Московская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото
Осадчая с черной лентой в волосах обнажилась для обложки украинского глянца. Фото
"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов
"Какая кисуля". Тина Кароль в огромном разрезе получила новое громкое прозвище от фанов
"Удачливые парни". 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале
"Удачливые парни". 58-летняя Деми Мур показала, как мужчины вблизи рассматривают ее голую грудь на Венецианском фестивале
"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе
"Грудь видно", "Это мать троих детей". Alyosha засветила соски в белом латексе
"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"
"Эмоции, которые получила во время свиданий с мужчинами, раньше не получала". Злата Огневич рассказала, как проходили съемки "Холостячки"
"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо
"Я завидую вашему мужу", "Валерию очень повезло". Джанабаева сменила тон волос и крупным планом показала лицо
"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами
"Шалуны", "Плохая девочка". Жена Бекхэма выложила в сеть фото мужа с обнаженными ягодицами
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес наклонилась перед камерой, выставив грудь
"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника
"У тебя все козыри на руках". Ургант посоветовал Наташе Королевой судиться с Николаевым за использование ее как секс-работника
  "Melovin это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган
  "Melovin – это Maruv в мужском теле". Участник "Танцев со звездами" подарил Кухар внутренний орган
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
  "Я так почувствовал". Суровцев на "Танцах со звездами" разделся и страстно поцеловал партнершу
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
"Так красивее". Верещук коротко постриглась
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
5 сентября: день рождения Фредди Меркьюри и Сергея Лозницы, день смерти Матери Терезы
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Пусть "П...здец, приехали!" звучит еще много-много лет!" Ургант поздравил бабушку с 92-летием
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
"Хищник", "Мечтаю с вами встретиться". Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
Полякова – Ефросининой: Ты что, не говоришь мужу, что у него сладкая пися? Я не верю!
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Напоказ демонстрируете свою промежность", "Где грязь, склоки, жопы, моча, там Волочкова". Балерина, пописавшая под елкой, снялась с двумя мужчинами
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
Продюсер шоу "Танцы со звездами" прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
Мендель похвасталась подарком, который получила на день рождения от Зеленского. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS