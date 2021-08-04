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В ОБСЕ заявили, что не направят наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Впервые с 1993 года

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Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября
Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября
Фото: depositphotos.com

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не будет направлять наблюдателей в РФ на предстоящие выборы в Госдуму, причина – установленные ограничения на наблюдение за избирательным процессом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ОБСЕ 4 августа.

"К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным", – пояснил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи.

Отмечается, что БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены в РФ для наблюдения за выборами в Госдуму, однако позже число наблюдателей от двух институтов было ограничено до 50 и 10 человек соответственно.

"В обоснование таких ограничений российские власти сослались на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации. При этом в настоящее время не усматривается никаких ограничений въезда или правил ведения деятельности и передвижения внутри страны, которые могли бы препятствовать развертыванию полномасштабной миссии по наблюдению за выборами", – подчеркнули в ОБСЕ.

В организации напомнили, что ОБСЕ делала "прозрачную и авторитетную оценку выборов" в РФ начиная с 1993 года.

Контекст:

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.

Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).

Теги: Россия, выборы, ОБСЕ, депутаты, Госдума, миссия, парламент, ограничения, пандемия
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