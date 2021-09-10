В России студентам предлагают "немножечко пофальсифицировать выборы"

В редакцию издания обратились студенты университета, которые показали скриншоты переписок со студентом политфака Владиславом Дубровским. Он в групповых чатах и личных переписках предлагает учащимся с 17 по 19 сентября поработать "наблюдателем" и фальсифицировать выборы.

DOXA связалась с Дубровским и представилась студентом СПбГУ, желающим поработать на выборах. Он дал контакт некоего Владимира Кукеля (кто это такой, не уточняется), к которому сказал обратиться за деталями "работы".

Корреспондент DOXA позвонила Кукелю и узнала у него подробности. По словам Кукеля, нужно "немножечко пофальсифицировать выборы" и вбрасывать бюллетени за кандидата от "Единой России"Александра Ржаненкова.

Кукель рассказал, что за такую работу с 17 по 19 сентября студентам платят 15 тыс. руб. (5500 грн). Также он предложил поработать агитатором на втором избирательном округе или заняться "анкетированием" – сбором информации о политических предпочтениях жителей.