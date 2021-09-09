"Без права на социальные и пенсионные выплаты". Жителям ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта – СБУ

"Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму. Организаторы действуют с нарушениями норм международного законодательства и лишают "новых" граждан социальных гарантий", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. В связи с этим с июня этого года принудительное получение российского гражданства жителями ОРДЛО идет ускоренными темпами.

"Для обеспечения "запланированных" показателей поддержки правящей партии "Единая Россия" кураторы начали активно выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий. Но в таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", – пояснили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку на выборах двумя способами:

при содействии "Единой России" организовать выезд жителей оккупированных территорий Украины для голосования в приграничные города Ростовской области;

обеспечить возможность незаконного "электронного голосования", в том числе на территории ОРДЛО.

Помимо этого, в СБУ отметили, что жителей оккупированных территорий обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту, чтобы они могли принять участие в онлайн-голосовании. Организаторы разработали комплекс мер, чтобы агитировать людей отдать свои голоса за провластную российскую партию:

в ОРДЛО открыты многочисленные "пункты записи" в "Единую Россию";

организаторы "выборов" получили так называемые темники с технологиями агитации за партию российских властей;

работают "инфоцентры" для граждан, которые курирует руководство "Единой России".

Сотрудники СБУ документируют незаконные действия пророссийских функционеров в рамках открытых уголовных производств.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube

Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября, сообщается на официальном сайте законодательного органа России.