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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала паспортизацию в ОРДЛО, чтобы создать повод для "защиты своих граждан" – Резников

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек
Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек 
Фото: depositphotos.com

Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса, чтобы учитывать и контролировать людей. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 сентября.

"Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч – уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск", – сказал Резников.

По его словам, паспортизация нужна Кремлю, чтобы контролировать людей. Получать российское гражданство на оккупированных территориях Украины заставляют получать бюджетников и представителей оккупационных администраций. По информации правозащитников, руководство школ, больниц, шахт требует объяснительные от тех, кто не подал заявку на паспорт РФ, им угрожают лишением зарплаты и увольнением.

В материале отмечено, что местных жителей организовано вывозят на заработки в Россию. Двум тысячам луганских и донецких шахтеров выдали российские паспорта и вместе с семьями переселили в Якутию.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как "они являются заложниками, это их способ выживания там".

25 апреля 2021 года зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

10 мая секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, паспорт, заложники, шахтеры, Алексей Резников, Якутия, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО
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