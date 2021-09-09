Россия начала паспортизацию в ОРДЛО, чтобы создать повод для "защиты своих граждан" – Резников

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек Фото: depositphotos.com

"Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч – уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск", – сказал Резников.

По его словам, паспортизация нужна Кремлю, чтобы контролировать людей. Получать российское гражданство на оккупированных территориях Украины заставляют получать бюджетников и представителей оккупационных администраций. По информации правозащитников, руководство школ, больниц, шахт требует объяснительные от тех, кто не подал заявку на паспорт РФ, им угрожают лишением зарплаты и увольнением.

В материале отмечено, что местных жителей организовано вывозят на заработки в Россию. Двум тысячам луганских и донецких шахтеров выдали российские паспорта и вместе с семьями переселили в Якутию.