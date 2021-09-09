Жителей ОРДЛО принуждают голосовать на выборах в Госдуму РФ – Денисова

В ОРДЛО оказывают давление только на тех украинцев, которые получили паспорт РФ, отметила Денисова Фото: Людмила Денісова / Facebook

По ее словам, давление оказываются только на тех, кто получил паспорт России. В частности, сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать, – сказала Денисова. – Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих "органах власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью".

СБУ сообщила 9 сентября, что жителям ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта. Верховная Рада Украины призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ, в том числе и в оккупированном Крыму.