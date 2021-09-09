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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей ОРДЛО принуждают голосовать на выборах в Госдуму РФ – Денисова

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В ОРДЛО оказывают давление только на тех украинцев, которые получили паспорт РФ, отметила Денисова
В ОРДЛО оказывают давление только на тех украинцев, которые получили паспорт РФ, отметила Денисова
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей принуждают участвовать в выборах в Госдуму Российской Федерации, угрожая штрафами и увольнениями. Об этом в комментарии телеканалу "Дом" сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, давление оказываются только на тех, кто получил паспорт России. В частности, сотрудников бюджетной сферы заставляют отчитываться о регистрации на участие в выборах.

"С августа открыто 396 информационных центров, которые дают разъяснения гражданам Украины, имеющим теперь паспорта РФ, как же им проголосовать, – сказала Денисова. – Это в первую очередь учителя, медицинские работники. Это те люди, которые работают в этих "органах власти". Они вынуждены, ведь где-то же работать им нужно для того, чтобы прокормить свою семью".

https://www.facebook.com/kanalDOM/videos/444879430095075/

СБУ сообщила 9 сентября, что жителям ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта. Верховная Рада Украины призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ, в том числе и в оккупированном Крыму.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая 2021 года заявляла Денисова.

В июле Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.

В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".

Теги: Россия, Украина, выборы, Людмила Денисова, Донбасс, Госдума, паспорт, гражданство, штраф, омбудсмен, увольнение, ОРДЛО, давление
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