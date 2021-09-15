Оккупанты накануне выборов в Госдуму РФ усиливают изоляцию ОРДЛО – глава Центра информбезопасности Соловей

Соловей: Свободных проукраинских СМИ, блогеров или даже Telegram-каналов в ОРДЛО не осталось, всех зачистили Фото: Соловей Игорь / Facebook

Об этом он сказал 14 сентября во время панельной дискуссии "Голосование депутатов Госдумы РФ на временно оккупированных территориях Украины: выборы или фарс?", пишет "Укринформ".

"На оккупированных территориях усиливается изоляция региона в целом и информационная изоляция в частности. Свободных проукраинских СМИ, блогеров или даже Telegram-каналов не осталось, всех зачистили", – сказал он.

Эксперт отметил, что то, что происходит в России, трудно назвать выборами: не допускаются оппозиционные политики, их сажают или выживают из страны, массово закрывают оппозиционные СМИ. Этот подход переносится и на временно оккупированные украинские территории – Крым и ОРДЛО, подчеркнул он.

Соловей отметил, что в регионе закрывают КПВВ и вводят ограничения на пересечение линии разграничения, что усиливает изолированность региона. Также из-за смертности уменьшается количество жителей ОРДЛО, которые могли посещать Украину и при возвращении доносить правду до граждан, оказавшихся под российской оккупацией.

"Поэтому возможности Украины влиять на общественное мнение очень ограничены. Это все заставляет Украину пересмотреть формат и механизмы сотрудничества с оккупированными территориями в медийном плане. Поскольку мы можем потерять возможность доносить правдивую информацию об Украине", – сказал Соловей.