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Редакции российских СМИ написали коллективное обращение к Путину: требуют прекратить давление. В Кремле ответили

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Песков в ответ на обращение заявил, что закон об "иноагентах" "должен быть и он будет"
Песков в ответ на обращение заявил, что закон об "иноагентах" "должен быть и он будет"
Фото: EPA

Редакции российских негосударственных изданий "Медуза", Forbes, "Новая газета", телеканал "Дождь", The Village, Republic, Wonderzine и некоторые другие, а также профсоюз журналистов и работников СМИ обратились к российским властям с коллективным письмом, в котором требуют прекратить давление на журналистов и СМИ.

В числе адресатов обращения – президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и другие высокопоставленные чиновники.

Редакции опубликовали разные тексты обращений. Хотя суть претензий к законодательству совпадает, изложена она по-разному – к примеру, у "Медузы" – более жестко, в формате требований, у Forbes – в формате разъяснений и просьб, без упоминания избиений и фиктивных уголовных дел против журналистов. 

Ряд редакций требуют (или просят) "прекратить государственную кампанию против независимой прессы", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях, под действие которых попали подписанты обращения, исключить СМИ и их организации, в том числе журналистов, из реестров "иноагентов", соблюдать конституцию, закон о СМИ и ст. 144 Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Кроме того, российские СМИ настаивают на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения.  

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обращение, заявив, что "закон [об иноагентах] должен быть и он будет", сообщило российское госагентство ТАСС. Объяснил он это тем, что "происходят попытки вмешательства во внутриполитические процессы из-за границы" и для этого якобы используются журналисты и средства массовой информации.

Песков сказал, что в Кремле видели "достаточно эмоциональное" обращение СМИ, однако власти страны не согласны с формулировкой "преследование" и "не совсем верной риторикой".

Спикер Кремля также отметил, что обращение журналистов "заслуживает внимания". По его мнению, если журналистскому сообществу "кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона", это должно конструктивно обсуждаться внутри сообщества, а потом – с законодателями и представителями исполнительной власти.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 18 юрлиц, среди СМИ – "Голос Америки", "Радио Свобода", "Крым.Реалии", "Настоящее время", "Медуза".

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. В списке минюста РФ – 25 физлиц-"иноагентов".

Теги: СМИ, преследования, Дмитрий Песков, Forbes, законодательство, журналисты, Новая газета, телеканал Дождь, Медуза, обращение
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