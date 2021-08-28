Редакции российских СМИ написали коллективное обращение к Путину: требуют прекратить давление. В Кремле ответили

Песков в ответ на обращение заявил, что закон об "иноагентах" "должен быть и он будет" Фото: EPA

В числе адресатов обращения – президент РФ Владимир Путин, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и другие высокопоставленные чиновники.

Редакции опубликовали разные тексты обращений. Хотя суть претензий к законодательству совпадает, изложена она по-разному – к примеру, у "Медузы" – более жестко, в формате требований, у Forbes – в формате разъяснений и просьб, без упоминания избиений и фиктивных уголовных дел против журналистов.

Ряд редакций требуют (или просят) "прекратить государственную кампанию против независимой прессы", отменить законы об "иностранных агентах" и "нежелательных" организациях, под действие которых попали подписанты обращения, исключить СМИ и их организации, в том числе журналистов, из реестров "иноагентов", соблюдать конституцию, закон о СМИ и ст. 144 Уголовного кодекса РФ о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Кроме того, российские СМИ настаивают на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обращение, заявив, что "закон [об иноагентах] должен быть и он будет", сообщило российское госагентство ТАСС. Объяснил он это тем, что "происходят попытки вмешательства во внутриполитические процессы из-за границы" и для этого якобы используются журналисты и средства массовой информации.

Песков сказал, что в Кремле видели "достаточно эмоциональное" обращение СМИ, однако власти страны не согласны с формулировкой "преследование" и "не совсем верной риторикой".

Спикер Кремля также отметил, что обращение журналистов "заслуживает внимания". По его мнению, если журналистскому сообществу "кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона", это должно конструктивно обсуждаться внутри сообщества, а потом – с законодателями и представителями исполнительной власти.