Телеканал "Дождь" стал в РФ "иностранным агентом"

"Дождь" как работал все 11 лет, так и будет продолжать, отметили на телеканале Фото: Телеканал Дождь / Facebook

Главред "Дождя" Тихон Дзядко заявил в интервью другому в РФ СМИ-иноагенту – изданию "Медузе", что работа редакции телеканала от этого не изменится – "как работали все 11 лет, так и будем продолжать".

"Мы с вами живем в России. Мы видим, что происходит вокруг. Понятно, что мы все ожидаем всего, – подчеркнул Дзядко. – Настрой [у редакции] сейчас выйти в эфир и продолжать работать так, как мы работали. Понятно, что это решение вносит определенные коррективы, связанные с маркировками. Ну что ж, придется это принять".

Кроме "Дождя" в список добавили издание "Важные истории" (юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии), его главного редактора Романа Анина и пятеро журналистов – Романа Шлейнова, Олесю Шмагун, Дмитрия Великовского, Алесю Мараховскую и Ирину Долинину.

"Важные истории" в Telegram отметили, что "не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей", чтобы "не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут".

"А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично", – говорится в сообщении издания.