Жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму – правозащитники

По данным правозащитников, с 17-го по 19 сентября боевики на Донбассе ограничат работу пограничных пунктов на границе с РФ для граждан, не получивших российский паспорт.
"Жителей ОРДЛО, имеющих паспорт РФ, повезут в Ростовскую область для голосования. 17-го, 18-го и 19 сентября граница будет работать только для тех, кто едет на голосование. Пропуск лиц, не имеющих паспорт РФ или преследующих другие цели, осуществляться не будет", – говорится в сообщении.
Как отмечают правозащитники, боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" уже дали команду местным перевозчикам, чтобы они на три дня отменили рейсы в Россию.
17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ, в том числе и в оккупированном Крыму.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.
В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как "они являются заложниками, это их способ выживания там".
25 апреля 2021 года зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.
10 мая секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.
Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
СБУ сообщила 9 сентября, что жителям ОРДЛО накануне выборов в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта.
Верховная Рада Украины призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.