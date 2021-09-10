Жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования на выборах в Госдуму – правозащитники

По данным правозащитников, с 17-го по 19 сентября боевики на Донбассе ограничат работу пограничных пунктов на границе с РФ для граждан, не получивших российский паспорт.

"Жителей ОРДЛО, имеющих паспорт РФ, повезут в Ростовскую область для голосования. 17-го, 18-го и 19 сентября граница будет работать только для тех, кто едет на голосование. Пропуск лиц, не имеющих паспорт РФ или преследующих другие цели, осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, боевики террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" уже дали команду местным перевозчикам, чтобы они на три дня отменили рейсы в Россию.

17–19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ, в том числе и в оккупированном Крыму.