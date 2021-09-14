Песков сказал, что несколько человек из окружения Путина заболели COVID-19, но сам глава Кремля "абсолютно здоров"

Песков не уточнил, кто именно заразился коронавирусом и были ли привиты эти люди.

Он заверил, что результат тестов Путина на коронавирус отрицательный. "Президент абсолютно здоров", – сказал Песков.

Спикер Путина считает, что во время встреч, которые провел глава Кремля накануне, "ничье здоровье опасности не подвергалось".

13 сентября президент РФ во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключал, что уйдет на карантин. Песков утверждал, что Путин выразился образно.

Сегодня глава Кремля сообщил, что все же уходит на самоизоляцию и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме.