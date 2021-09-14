Песков сказал, что несколько человек из окружения Путина заболели COVID-19, но сам глава Кремля "абсолютно здоров"

Песков не уточнил, кто именно заразился коронавирусом и были ли привиты эти люди.
Он заверил, что результат тестов Путина на коронавирус отрицательный. "Президент абсолютно здоров", – сказал Песков.
Спикер Путина считает, что во время встреч, которые провел глава Кремля накануне, "ничье здоровье опасности не подвергалось".
13 сентября президент РФ во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключал, что уйдет на карантин. Песков утверждал, что Путин выразился образно.
Сегодня глава Кремля сообщил, что все же уходит на самоизоляцию и в мероприятиях, которые у него запланированы на этой неделе, будет принимать участие в онлайн-режиме.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.
Глава Кремля говорил, что привился от коронавируса (получил две дозы). 30 июня Путин сказал, что его просили не раскрывать название препарата. По его словам, в то время, когда он получал прививку, в РФ доступны были два отечественных препарата: "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".
Глава Кремля сказал, что он вакцинировался "в феврале, что ли", но Песков говорил, что это произошло 23 марта. О получении второй дозы Путин объявлял 14 апреля.
После рассуждений о выборе препарата Путин сказал: "Я принял для себя решение привиться "Вектором", ой, "Спутником V".
В отличие от многих мировых лидеров, Путин не приглашал СМИ и не публиковал фотографии своей вакцинации от коронавируса. По его словам, он не вакцинировался публично, так как "не хотел обезьянничать".