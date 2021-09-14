Путин ушел на самоизоляцию, в его окружении есть заболевшие COVID-19 – Кремль

Путин говорил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин Фото: ЕРА

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", – говорится в релизе.

В связи с этим Путин будет принимать участие в ряде мероприятий в режиме видеоконференции. Речь идет о саммитах членов Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, которые запланированы в Душанбе на этой неделе.

13 сентября президент РФ во время общения с паралимпийцами в Кремле заявил, что в его окружении есть проблемы с заболеваемостью COVID-19, и не исключал, что уйдет на карантин. В Кремле утверждали, что он выразился образно.