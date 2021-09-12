Путин и Лукашенко не договорились о главном, на чем строится государство – Венедиктов

Венедиктов (на фото) считает, что на пресс-конференции Путин и Лукашенко не сказали ничего нового Фото: ЕРА

"Я прочитал стенограмму этой пресс-конференции. На что я обращаю внимание. Не договорились про главное. Не договорились о наличии единой валюты, потому что не договорились, у кого в руках станок. Все остальное – ничего нового. [...] Прорыв – это единая валюта и станок в руках кого. Тогда это фундамент, на котором дальше строится государство", – сказал он.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве 9 сентября, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа. Путин также допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси.