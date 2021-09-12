В Беларуси объявили о планах создать свой флот. Выходов к морю у страны нет

По словам Головченко, работа в этом направлении идет "очень серьезная" Фото: ЕРА

"Мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового терминала морского, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота, для того чтобы минимизировать издержки на фрахт", – сказал он.

По словам премьера, работа в этом направлении идет "очень серьезная".

"События нескольких лет (а может, даже месяцев) показали, что необходимо опираться на собственные силы в этом вопросе. И на силы наших стратегических партнеров", – заявил Головченко.

На вопрос, какой российский порт рассматривается в качестве вероятной базы для этого, глава правительства Беларуси ответил, что "приоритетным с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области" России.

Своего выхода к морю у Беларуси нет. Ближайший крупный порт находится в Латвии (Рига) и России (Калининград).