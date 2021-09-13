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Песков заявил, что интеграция России и Беларуси принесет пользу двум странам

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Песков: Это не то, что одна страна окажется в плюсе, а другая в минусе
Песков: Это не то, что одна страна окажется в плюсе, а другая – в минусе
Фото: EPA

Россия и Беларусь прошли долгий путь по согласованию формата интеграции стран. Об этом в интервью белорусскому каналу сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано на YouTube-канале ОНТ.

"Это и гармонизация энергопространства, что было камнем преткновения много лет, это и гармонизация налоговых, таможенных систем, и создание координационных совместных органов. Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это не то, что одна страна окажется в плюсе, а другая – в минусе", – заявил спикер Кремля.

Он добавил, что скепткики, которые говорят, что "кто-то кого-то пытается поглотить, по сути не правы".

На вопрос журналиста о том, что за экономической последует и политическая интеграция, Песков сказал: "В настоящее время о политической интеграции речь не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран. Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции. Мы будем в выгоде, если реализуем 28 [экономических] программ".

Спикер Кремля сообщил, что для их реализации понадобится большая работа.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание "Московский комсомолец" написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, "даже братской России", и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года в Москве состоялась новая встреча Путина и Лукашенко, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа. Путин также допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, Кремль, Дмитрий Песков
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