Песков заявил, что интеграция России и Беларуси принесет пользу двум странам

Песков: Это не то, что одна страна окажется в плюсе, а другая – в минусе Фото: EPA

"Это и гармонизация энергопространства, что было камнем преткновения много лет, это и гармонизация налоговых, таможенных систем, и создание координационных совместных органов. Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это не то, что одна страна окажется в плюсе, а другая – в минусе", – заявил спикер Кремля.

Он добавил, что скепткики, которые говорят, что "кто-то кого-то пытается поглотить, по сути не правы".

На вопрос журналиста о том, что за экономической последует и политическая интеграция, Песков сказал: "В настоящее время о политической интеграции речь не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран. Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции. Мы будем в выгоде, если реализуем 28 [экономических] программ".

Спикер Кремля сообщил, что для их реализации понадобится большая работа.