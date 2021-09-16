"Не один, не два". Путин заявил, что в его окружении несколько десятков больных коронавирусом

В заседании Путин принимал участие в режиме видеоконференции, находясь в московской резиденции в Ново-Огарево.

"К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два – несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции", – объяснил президент России.

14 сентября он рассказал, что накануне целый день провел с человеком из своего окружения, который заболел коронавирусной инфекцией. "В моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день. Очень близко, в течение всего дня", – сказал Путин.