Путин сказал, что общался с заболевшим COVID-19 "очень близко в течение всего дня"

Путин сказал, что коронавирусом заразился человек из его ближайшего окружения, но имя его не назвал Фото: kremlin.ru

Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия", которое проходило в режиме онлайн. Запись фрагмента совещания с заявлением Путина обнародовала радиостанция "Эхо Москвы".

"Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано это с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников – человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, и он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день. Очень близко, в течение всего дня", – сказал Путин.

Он не уточнил, каким препаратом прививался заболевший, также не назвал его имени, однако высказал мнение, что эта ситуация – "естественный эксперимент" и станет проверкой того, как "работает на практике "Спутник V".

"Титры у меня, по последним данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни", – добавил Путин.